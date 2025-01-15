القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزارة التضامن تبدأ صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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