شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة: "التنمية المحلية" توجه المحافظات بإعفاء لافتات الصيدليات من الرسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للصيادلة، إن وزارة التنمية المحلية أصدرت كتاب دورى رقم (22 ) لسنة 2025 ، طالبت فيه المحافظين بتوجيه المختصين بالمحافظة لديهم باتخاذ اللازم نحو إعفاء اللافتات المعلقة أعلى الصيدليات أيا كان نوعها او مساحتها او المادة المصنوعة منها طالما لما تتجاوز مساحة واجهة الصيدلية، وذلك من إجراءات ورسوم التراخيص المحصلة بمعرفة وحدات الادارة المحلية، وذلك وفقا لما استقر عليه قضاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة فى هذا الشأن .

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد استقر قضاؤها على "انه لما كانت اللوحات او اللافتات التى توضع على واجهة الصيدلية بغرض بيان اسم الصيدلية واسم مالكها ومديرها لاتعدو أن تكون أحد الشروط اللازمة للترخيص بإنشاء المؤسسة الصيدلية التى لايتأتى دون استيفائه منح هذا الترخيص.

وأضافت أنه بهذا الأمر أصبح من المحتم على من يمارس مهنة الصيدلة وضع هذه اللوحات أو اللافتات بقوة القانون أيا كان نوعها، وكانت هذه اللوحات او اللافتات الكائنه أعلى واجهة الصيدلية تندرج فى عداد الإعلانات والبلاغات والنشرات التى يقضى بها القانون، والتى شملها المشرع بالإعفاء من الحصول على ترخيص بموجب صريح بنص الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الاعلانات على الطرق العامة.