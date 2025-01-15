شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يستقبل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر الشريف، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار السابق، مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

وأكد فضيلة الإمام الأكبر خلال اللقاء أهمية تعزيز قيم الأخوَّة الإنسانية والعيش المشترك والسلام المتبادل بين الأمم والشعوب فى ظلِّ التحديات العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن التسامح والتعايش وقبول الآخر يجب أن يتحوَّل إلى نهج عملى ومفهوم شامل يُسهمُ فى بناء مستقبل أكثر إشراقًا وعدالةً للأجيال القادمة، وأهميَّة منافسة مرشح عربى على هذا المنصب الرفيع -مدير عام اليونسكو- انطلاقًا من الدور الثقافى والعلمى والتعليمى البارز الذى أسهم به العرب فى إثراء الحضارة الإنسانيَّة عبر التاريخ.

وفى نهاية اللقاءِ أعرب فضيلته عن ثقته بأنَّ الحوار بين الحضارات هو السبيل الأمثل لتحقيق التفاهم المتبادل وتعزيز السلام العالمى، داعيًا إلى تكاتف الجهود من أجل تعزيز هذه القيم النبيلة فى إطار إنسانى مشترك.