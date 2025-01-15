شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يشيد بالدور التنويرى والفكرى للأزهر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، بالدور التنويري والفكرى الذى يقوم به الأزهر الشريف، والذى يزوِّد رواده من جميع دول العالم، بمئات المحاضرات والملتقيات الفكرية والتوعوية والدينية.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، خلال لقاء "اليماحى" مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمقر المشيخة بالقاهرة؛ لمناقشة سبل التعاون بين الأزهر الشريف والبرلمان العربي، في كافة المجالات، ومن بينها تعزيز وعى الشباب والحفاظ على هويتهم العربية وتحصينهم ضد الفكر المتطرف ودعم المرأة.

وأثنى اليماحي، خلال اللقاء، على الجولات الخارجية التي يقوم بها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، واستقباله للكثير من كبار المسؤولين الدوليين، مؤكدًا أن هذه الجولات واللقاءات تسهم بشكل كبير في نشر الصورة الصحيحة للإسلام، كما تسهم في تعزيز الحوار بين الثقافات وترسيخ قيم التسامح وتسليط الضوء على التحديات الإنسانية المشتركة.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، بدور فضيلة الإمام الأكبر في الدفاع عن كافة القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني أمام كافة المحافل الدولية، خاصة في ظل ما يتعرض له على مدار أكثر من 15 شهرًا من حرب إبادة جماعية ومجازر وحشية لم يعرف التاريخ مثيلًا لها.

كما أثنى رئيس البرلمان العربي، على الاهتمام الكبير الذي يوليه فضيلة الإمام الأكبر لتعزيز تدريس اللغة العربية في جميع مراحل التعليم، باعتبارها السلاح الرئيسي للحفاظ على الهوية الثقافية العربية في مواجهة الظواهر الدخيلة على مجتمعاتنا العربية.

من جانبه.. أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أهمية التضامن والتكامل بين دول عالمنا العربي والإسلامي لمواجهة الأزمات التي نعاني منها اليوم، ونبذ الفرقة والشقاق، وتغليب روح الوحدة العربية والإسلامية للتغلب على التحديات التي تواجه عالمنا العربي وفي مقدمتها استمرار العدوان الإرهابي على الأبرياء في غزة ولأكثر من 15 شهرًا.