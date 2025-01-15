شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: مؤسسة بصيرة تقوم بدور فى الكشف عن ضعاف البصر وتوفير فرص العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مها الهلالى المستشار الفنى لـ وزيرة التضامن لشئون التأهيل والاعاقة، خلال مؤتمر صحفى لـ مؤسسة بصيرة للإعلان عن المؤتمر الاقليمى الثانى لضعف البصر، أمثل الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، والمؤتمر سيكون تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى.

وأضافت، إن مؤسسة بصيرة تعمل منذ عام 2004 ، وهى لا تقدم فقط تشخيص وعلاج ولكن الدمج فى العمل وتوفير فرص عمل لضعاف البصر، وهى شريك لوزارة التضامن، مؤكدة: نتعامل معها على مدار سنوات وكان لهم دور قوى جدا فى القوافل الطبية للكشف عن الإعاقات البصرية فى المدارس أو خارج المدارس، وكيفية التعامل مع الإعاقات البصرية، مؤكدة، إن المؤتمر الإقليمى سيغير من الطريقة التى يتم التعامل مع ضعف البصر.

من جانبها قالت الدكتورة مها جمال بالإدارة العامة للحد من الامراض الوراثية و الاعاقة، وممثلة عن وزارة الصحة والسكان ، إلقاء التحية على السادة الحضور والترحيب بالتواجد معهم في هذا الحدث كممثل لوزارة الصحة والسكان .

أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للأشخاص ذوي الهمم وإعارتهم الاهتمام بشكل خاص في المجتمع المصري حتى يتمكنوا من الاندماج بشكل طبيعي بين أفراد المجتمع مع حصولهم على نمط حياة أفضل عن العهود السابقة، حيث يمكنهم التمتع بجميع حقوقهم كمواطنين مصريين كباقي أفراد المجتمع.

كما أتوجه بالشكر أيضا للراعي الرسمي لهذا المؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على إتاحة الفرصة للمشاركة الفعالة بين وزارة الصحة والسكان وباقي المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية من أجل تمكين الأشخاص ذوي الهمم وبالأخص ذوي الإعاقة البصرية في مصر حتى يتمكنوا من أدراك قدراتهم ليكونوا أشخاص مستقلين ومنتجين يعيشون في مجتمع مرحب بهم.

وأضافت، إن وزارة الصحة والسكان تقدم خدمات الكشف المبكر لحديثي الولادة عن الأمراض الوراثية المسببة للإعاقة من قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة وتحت إشراف الإدارة العامة للحد من الأمراض الوراثية والإعاقة وذلك بجميع محافظات جمهورية مصر العربية حتى يتسنى لنا عمل التدخلات اللازمة مبكرا وتفادي حدوث الإعاقات المختلفة في الأطفال منذ الصغر.

وقالت، نأمل من هذه المشاركة في هذا الحدث الفعال التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة والجمعيات الأهلية وجميع شركاء مؤسسة بصيرة من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة بداية من التوعية والمشورة الوراثية إلى الاكتشاف المبكر للأمراض الوراثية المسببة للإعاقة البصرية، إلى جانب دعم الفئات المصابة بالفعل بإعاقة بصرية والمحيطين بهم لدعم قدرات الأفراد ذوي الهمم وتحسين نمط حياتهم ليصبحوا أفراد منتجين في المجتمع ومعتمدين على أنفسهم .

