شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تنظم حملة لتوعية المزارعين بشأن الاستخدام الآمن للمبيدات والان مع تفاصيل الخبر

نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية في تنفيذ واحدة من أكبر حملات الإرشاد والتوعية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات علاء الدين فاروق - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الداعمة لكافة الأنشطة المعرفية والتوعوية التي تستهدف المزارع المصري.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات، إن الحملة استهدفت توعية أكثر من 5000 مزارع في جميع محافظات مصر، حول أسس الاستخدام الآمن والمسؤول لمبيدات الآفات الزراعية.

وأشار إلى التزام وزارة الزراعة بالعمل المستمر على تعديل السلوكيات الخاطئة في تداول واستخدام المبيدات، حفاظًا على صحة المواطن المصري والبيئة وسمعة الصادرات الزراعية المصرية، وبما يعزز من قدرة المزارع على تحقيق إنتاجية عالية وفق المعايير الآمنة والممارسات الزراعية الجيدة.

وأضاف "عبد المجيد"، أن فعاليات الحملة شملت عدة موضوعات رئيسية حول أهمية المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية لتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية والتعريف بالبطاقة الاستدلالية للمبيدات وكيفية قراءة وفهم المعلومات على عبوات المبيدات، وكذلك التطبيق الميداني الأمثل للمبيدات لضمان الاستخدام الفعال والآمن، بالإضافة الى طرق التعرض للمبيدات والإسعافات الأولية بما يشمل أعراض التسمم والإجراءات الوقائية.

وشهدت الحملة نجاحًا كبيرًا بتدريب آلاف المزارعين والمهندسين الزراعيين على مستوى الجمهورية، مع تقديم تطبيقات ميدانية لتعزيز فهم الرسائل التوعوية، وجاءت الحملة كجزء من الجهود المستمرة للجنة مبيدات الآفات الزراعية في نشر الوعي المجتمعي بأهمية استخدام المبيدات بشكل آمن وفعّال.