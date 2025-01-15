شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 3.5 طن مواد غذائية دون فواتير ومنتهية الصلاحية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مواصلة جهود مديرية التموين في تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية والتموينية، لضبط الأسعار والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين.

واطلع المهندس عادل النجار على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن ضبط 3.5 طن مواد غذائية، وذلك من خلال خطة المتابعة اليومية والمرور على محطات الوقود والمستودعات والمحلات التجارية والتموينية.

وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط 630 ك سكر، و72 ك مكرونة، وضبط طن و452 أرز محلي وبسمتي، و60 ك دقيق ، و100 ك ملح، و30 ك تمر، و50 ك عدس وذلك لعدم وجود فواتير معتمدة، كما تم ضبط 18 جوال دقيق بلدي مدعم بدون فواتير بمخبز سياحي بحي إمبابة، وبالفحص الظاهري للدقيق تبين أن الدقيق الموجود معاد تعبيته في شكاير بيضاء اللون وتبين عدم وجود رخصه لمزاولة النشاط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخبز.

وفي نفس الإطار، تم ضبط منتجات منتهية الصلاحية بحي المنيرة الغربية، شملت 140 كيلو توابل مختلفة الأطعمة، و41 عبوة زيت، و26 عبوة خل، و120 ك طحينة، وتم التحفظ عليهم بمحل العطارة، لحين صدور قرار نيابة، وتم إعدام منتجات منتهية الصلاحية بمعرفة مفتش الأغدية ومباحث التموين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 63 محضر شملت عدم وجود شهادات صحية، ومزاولة نشاط بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الاسعار وبيع سلع بدون فواتير، وبيع أسطوانات الغاز المنزلية بأزيد من السعر الرسمي.

ووجه محافظ الجيزة، الأجهزة الرقابية والتموينية بالمديرية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإرسالها إلى النيابة العامة، وذلك تنفيذًا لدور المديرية فى خدمة وحماية المواطنين.