شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان الأهلية يتفقد الامتحانات.. ويؤكد: نسعى لتوفير أفضل بيئة تعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لمتابعة سير اختبارات منتصف العام الدراسي في مختلف كليات الجامعة، ويأتي ذلك في إطار حرص إدارة جامعة حلوان الأهلية على ضمان سير العملية التعليمية بأعلى معايير الجودة.

وحرص الدكتور قنديل على الاستماع لآراء الطلاب والتعرف على التحديات التي تواجههم، مؤكداً التزام الجامعة الكامل بتذليل كافة العقبات، وأن إدارة الجامعة تسخر كامل إمكانياتها وطاقاتها الإدارية لدعم الطلاب وتهيئة المناخ المثالي لهم خلال فترة الاختبارات.

وامتدت الجولة التفقدية لتشمل المنشآت والمرافق الجامعية، حيث وجه رئيس الجامعة بمتابعة أعمال الصيانة الدورية، وضمان جاهزية كافة المرافق.

ورافق الدكتور قنديل في جولته الدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات، والسيد عطا، أمين عام الجامعة، الذى أكد أن الاختبارات تسير بانتظام ودون أية معوقات.

وتأتي هذه المتابعة الميدانية في إطار استراتيجية جامعة حلوان الأهلية الشاملة لتعزيز جودة الأداء المؤسسي وتحقيق التميز الأكاديمي، بما يتماشى مع رؤية القيادة المصرية للارتقاء بمنظومة التعليم العالي.

وتؤكد هذه الخطوة التزام إدارة الجامعة بمواصلة تطوير العملية التعليمية وتحسين تجربة الطلاب الأكاديمية، ما يعزز مكانة جامعة حلوان الأهلية كصرح تعليمي رائد في مصر.