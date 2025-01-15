شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ..آخر موعد للتقديم فى مسابقة الأم المثالية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل وزارة التضامن طلبات التقدم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2025، من خلال مديريات التضامن بالمحافظات المختلفة، وذلك حتى غدا الخميس 16 يناير 2025.

وتستهدف الوزارة من مسابقة الأم المثالية لعام 2025 تكريم النماذج المثالية من الأمهات، منها الأم المثالية على مستوى المحافظات وأم بديلة "واحدة" قامت برعاية ابن من الأبناء كريمي النسب داخل أسرتها، أو أم بديلة أنسة " كفالة بدون زواج"، فضلا عن أم مثالية واحدة لابن أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة حاصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومتفوق في إحدي المجالات " الرياضية- العلمية- الفنية"، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع، وأم لشهيد من الشرطة، يتم ترشيحها من وزارة الداخلية.