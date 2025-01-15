شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: البكالوريا مطابقة لنظام ig و ib ومدارس النيل المعتمدة من كامبريدج والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نظام البكالوريا الجديد بديل الثانوية العامة مطابق لنظام ig و ib ومدارس النيل المعتمدة من كامبريدج وهو مطابق لكل أنظمة التعليم المتبعة بكل دول العالم.

وأضاف أن مواد التخصص وفق ميول الطالب ،موضحا أن قرار إلغاء اللغة الأجنبية الثانية بهيكلة الثانوية الصيف الماضي ،ولكن بالنظام الجديد يتم تدريسها لمن يرغب في دراسة اللغات وليست متاحة لطلاب العلوم .



وأوضح أن قرارات اعتبار مواد خارج المجموع يرجع لعامل الوقت مثل البرمجة أو اللغة الثانية لبعض التخصصات.

وأوضح أن الصف الأول الثانوي يضم كورس منفصل مثل الجغرافيا وعلم النفس.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هناك 4 مواد رئيسية إلزامية وهي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتربية الدينية والتاريخ ثم يتخصص الطلاب باختيار 3 مواد أخري بإجمالى7 مواد فى الصفين الثانى والثالث الثانوى العام.