شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: "عملنا دراسة ملقناش دولة بتدرس الجيولوجيا مادة منفصلة" والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "لما عملنا دراسة على تدريس الجيولوجيا ملقناش أى دولة بتدرس الجيولوجيا كمادة منفصلة فى المرحلة الثانوية وأيضا اللغة الأجنبية الثانية".

وأوضح عبد اللطيف فى مؤتمر صحفى، أن الوزارة لم تكن لتترك 3 ملايين طالب يدرسون 32 مادة فى المرحلة الثانوية، ومن ثم تم إعادة هيكلة المرحلة الثانوية فى شهر أغسطس، أما البكالوريا المصرية المقرر تطبيقها العام المقبل تحتاج لحوار مجتمعى.

ويدرس طلاب شعبة العلمي علوم خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء، كما يدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء، وبالنسبة للشعبة الأدبية، يدرس الطلاب مواد اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء.