شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط شخص مقيم في بالجيزة، بحوزته عددا من الأقراص المخدرة، وضبط آخر مقيم بمحافظة السويس بحوزته طبنجة صوت مخبئين داخل حقائبهما أثناء إنهاء إجراءات سفرهما إلى الخارج على متن إحدى الرحلات المغادرة من ميناء القاهرة الجوى، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.