شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 54 ألف طن قمح قادمة من روسيا والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة ، منها السفينة (WADI ALBOSTAN ) و التي ترفع علم مصري ويبلغ طولها 190 م وعرضها 31 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 54 ألف طن من القمح لصالح القطاع العام، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية و تلبية احتياجاتها من القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37713 طن تشمل : 9600 طن يوريا و 20251 طن كلينكر و 1023 طن ملح معبأ و 1428 طن اسمنت معبأ و 5411 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62906 طن تشمل : 48895 طن ذرة و 1267 طن قمح و 2376 طن حديد و 3418 ابلاكاش و 800 طن عدس و 6150 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 693 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 243 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3054 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 37845 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 90679 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من السخنة والإسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6276 حركة .

