شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التعليم بالجيزة يوجه بتعويض وقت الطلاب حال تأخر استلام الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة تفقدية بإدارة حدائق أكتوبر التعليمية، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وخلال زيارته لمدرسة أنس بن مالك الثانوية، حرص وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على التأكد من سير الامتحانات بشكلٍ منتظم، مشددًا على أهمية توفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، مع مراعاة الالتزام بالهدوء والانضباط.

وأكد ضرورة تعويض الوقت للطلاب في حال تأخر وصول أوراق الأسئلة لأي سبب، لضمان تحقيق العدالة بينهم.

ووجه بمتابعة الصيانة الدورية للمرافق داخل المدرسة، وضرورة توفير كافة الاحتياجات اللازمة لتسهيل العملية الامتحانية.

وأشاد وكيل الوزارة بالنظافة العامة داخل مدرسة حورس الرسمية لغات، ولكنه شدد على أهمية وضع العلم الوطني والقسم في جميع الفصول الدراسية، مؤكدًا أن هذه الرموز تعكس الروح الوطنية وتعزز من قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب.

ووجه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، مع التشديد على الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة لسير الامتحانات.

وأثنى على انضباط العملية التعليمية في مدرسة عبد المنعم رياض للتعليم الأساسي ومستوى النظافة العامة الذي يعكس الاهتمام الكبير من الإدارة.

وشدد على أهمية استمرار هذا الأداء المتميز، مع متابعة دقيقة لسير الامتحانات، وتوفير الدعم الكامل للطلاب، خاصة فيما يتعلق بالإرشادات الواضحة قبل بدء الامتحان.

واختتم وكيل الوزارة جولته بزيارة ديوان عام الإدارة التعليمية، حيث تفقد الأقسام المختلفة، بما في ذلك المطبعة السرية.

وحرص على متابعة إجراءات تأمين أوراق الامتحانات وآلية توزيعها، ووجه الشكر والتقدير للعاملين بالإدارة على أدائهم المتميز، مؤكدًا أن هذه الجهود تساهم في إنجاح العملية الامتحانية بشكل كبير.

وخلال جولته، أصدر سعيد عطية، مجموعة من التعليمات الحازمة التي تضمن انتظام سير الامتحانات، مؤكدًا على ضرورة تعويض الوقت الذي قد يضيع بسبب تأخر توزيع أوراق الأسئلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وشدد على عدم السماح بدخول الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو المراقبين، لضمان نزاهة العملية الامتحانية، وضرورة الالتزام الكامل من قبل المراقبين بمسؤولياتهم داخل اللجان، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي تقصير قد يؤثر على سير الامتحانات.

ووجه الإدارات المدرسية بضرورة توفير الإضاءة الجيدة والتهوية المناسبة داخل اللجان، مع الحفاظ على النظافة العامة في جميع مرافق المدرسة.

وشدد على التصحيح الفوري والدقيق لأوراق الإجابة، والالتزام التام بعدم استخدام أقلام المحو أو أي أدوات قد تؤثر على نزاهة النتائج.

وحث لجان المتابعة على القيام بجولات ميدانية مستمرة للتأكد من تنفيذ التعليمات، ورصد أي تجاوزات أو مشكلات والعمل على حلها فورًا.

وأكد أن التعليم هو عماد التنمية، وأن الامتحانات ليست مجرد قياس للمستوى التعليمي، بل هي اختبار حقيقي لمدى التزام المؤسسات التعليمية بمعايير الجودة والانضباط.

وشدد على أن المديرية لن تتهاون مع أي تقصير أو إخلال بسير العملية التعليمية، وستتخذ إجراءات صارمة تجاه أي مخالفات.

وأضاف وكيل الوزارة أن العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام الكامل بالتوجيهات، هما الأساس لتحقيق التفوق والتميز، موجهًا رسالة تقدير لكل من يعمل بإخلاص للنهوض بالتعليم في محافظة الجيزة، مؤكدًا أن الجميع شريك في النجاح، وأن طلابنا يستحقون بيئة تعليمية ترتقي بتطلعاتهم وآمالهم.



وكيل وزارة التعليم بالجيزة يتابع انتظام امتحانات الترم الأول



وكيل وزارة التعليم بالجيزة يتفقد المدارس



وكيل وزارة التعليم بالجيزة يتابع انتظام سير الامتحانات