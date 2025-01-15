شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أسواق اليوم الواحد بمحافظة سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت محافظة سوهاج للمرة الثانية على التوالي فعاليات الأسواق التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعميم مبادرة “أسواق اليوم الواحد” على مستوى محافظات الجمهورية،

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن مبادرة “أسواق اليوم الواحد” تأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وأوضح الوزير أن المبادرة ستشهد توسعًا أكبر في الفترة المقبلة لتشمل جميع المحافظات، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، ولضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا



من جانبه، صرح سامح توني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، بأن افتتاح أسواق اليوم الواحد جاء تنفيذًا لتوجيهات الوزير بشأن تكثيف إقامة الأسواق والمبادرات في جميع مراكز ومدن المحافظة ،وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير السلع بجودة عالية وأسعار تناسب المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لتعزيز هذه المبادرة وتوسيع نطاقها لتخفيف العبء على الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية



وشهدت الأسواق إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين عبروا عن سعادتهم بالمبادرة ، وأشادوا بتوافر السلع الأساسية بأسعار أقل من السوق ،وقال أحد المواطنين: “الأسواق دي خطوة ممتازة بتساعدنا نوفر احتياجاتنا الأساسية بأسعار مناسبة جدًا، وكمان الجودة كويسة " فيما أضاف آخر: “إحنا محتاجين مبادرات زي دي تكون موجودة بشكل مستمر في كل المراكز " .

وأكدت وزارة التموين أن مبادرة “أسواق اليوم الواحد” تأتي كجزء من استراتيجية الوزارة لتحقيق الاستقرار في الأسواق ومواجهة تقلبات الأسعار ،وتعتزم الوزارة بالتعاون مع المحافظات تعميم هذه الأسواق بشكل منتظم لضمان وصول الدعم إلى مختلف الفئات المجتمعية



افتتاح أسواق اليوم الواحد بسوهاج



افتتاح أسواق اليوم الواحد بمحافظة سوهاج