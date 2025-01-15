شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 15-1-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الأربعاء 15- 1- 2025 منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ،حيث شهدت استقرارا
- الطماطم 8.5 جنيه .
- البصل الأحمر 13.5 جنيها.
- البصل الأبيض 17.5 جنيه.
- البطاطس 11.75جنيها
- الجزر 12جنيها
- بطاطا 12.5جنيه
- الخيار بـ 20جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 16جنيها.
- الكوسة بـ 20 جنيها.
-الباذنجان العروس 18جنيها.
- الفلفل البلدي بـ 30جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 60جنيها .
- الليمون بـ 50 جنيها .
- الفاصوليا الخضراء 13 جنيها.
- البسلة 30 جنيها.
الموز البلدي بـ 26 جنيها.
الرمان 40 جنيها
الفراولة 20جنيها.
البرتقال 17 جنيها.
الجوافة 30 جنيها.
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