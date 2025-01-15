شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 15-1-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الأربعاء 15- 1- 2025 منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ،حيث شهدت استقرارا

- الطماطم 8.5 جنيه .

- البصل الأحمر 13.5 جنيها.

- البصل الأبيض 17.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس 11.75جنيها

‏‎‏‎‏‎- الجزر 12جنيها

- بطاطا 12.5جنيه

- الخيار بـ 20جنيها.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 16جنيها.

- الكوسة بـ 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 18جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 30جنيها.

- الفلفل الألوان بـ 60جنيها .

- الليمون بـ 50 جنيها .

- الفاصوليا الخضراء 13 جنيها.

- البسلة 30 جنيها.

الموز البلدي بـ 26 جنيها.

الرمان 40 جنيها

الفراولة 20جنيها.

البرتقال 17 جنيها.

الجوافة 30 جنيها. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ،حيث شهدت استقرارا- الطماطم 8.5 جنيه .- البصل الأحمر 13.5 جنيها.- البصل الأبيض 17.5 جنيه.‏‎‏‎‏‎- البطاطس 11.75جنيها‏‎‏‎‏‎- الجزر 12جنيها- بطاطا 12.5جنيه- الخيار بـ 20جنيها.‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 16جنيها.- الكوسة بـ 20 جنيها.‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 18جنيها.‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 30جنيها.- الفلفل الألوان بـ 60جنيها .- الليمون بـ 50 جنيها .- الفاصوليا الخضراء 13 جنيها.- البسلة 30 جنيها.الموز البلدي بـ 26 جنيها.الرمان 40 جنيهاالفراولة 20جنيها.البرتقال 17 جنيها.الجوافة 30 جنيها.

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