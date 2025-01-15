شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 1.3 مليار شخص يعانون ارتفاع ضغط الدم.. وهذه طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إن ارتفاع ضغط الدم يطلق عليه "القاتل الصامت"، لأنه لا يدرك معظم المصابين بارتفاع ضغط الدم بالإصابة، لأنها قد لا تظهر عليه أي علامات تحذيرية أو أعراض، ولهذا السبب، من الضروري قياس ضغط الدم بانتظام.

وتقدم منظمة الصحة العالمية فيما يلي طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والحفاظ على صحة قلبك في عام 2025 وما بعده:

1. قلل من استهلاك الملح

2. تجنب الدهون المشبَّعة والمتحولة

3. قل لا للتبغ

4. أضف المزيد من الفاكهة والخضروات لصحنك

5. حافِظ على نشاطك البدني ووزنك السليم



وأضافت المنظمة إن هناك 1.3 مليار شخصٍ بالغٍ يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وتصل نسبة السيطرة عليه إلى أقل من شخصٍ واحد كل 5 أشخاص، موضحة، إن بعض الناس يعانون من ارتفاع ضغط الدم لسنواتٍ دونَ أن يشعروا بأي عرض، وضغط الدم المرتفع غير المراقب يزيد من احتمالات الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، مثل: النوبة القلبية، والسكتة الدماغية.



وقالت المنظمة، يتطور ضغط الدم المرتفع في الغالب على مدى سنواتٍ طويلة، لحسن الحظ إن اكتشاف المرض سهل جدًا، وبالتالي تكون السيطرة عليه ممكنةً بمساعدة الأطباء، موضحة، إن ارتفاع ضغط الدم منتشر أساسًا بين البالغين، لكنّ الأطفال أيضًا قد يكونون عرضة للإصابة به في بعض الأحيان.



يتطور ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأطفال كنتيجة لمشكلات في الكلى أو في القلب، لكن عددًا كبيرًا ومتزايدًا من الأطفال يصبح معرّضًا للإصابة بارتفاع ضغط الدم نتيجة عادات حياتية سيئة، مثل: التغذية غير السليمة وغير الصحية، وانعدام النشاط الجسدي.

