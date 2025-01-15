شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة بـ شبورة على الطرق كثيفة وتصل إلى حد الضباب .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع الخميس والجمعة ، تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية

ويسود اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس مأئل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتوقع الهيئة، تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 26 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.