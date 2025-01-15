شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نسعى لوصول عدد أيام الدراسة العام المقبل لـ 180 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة وضعت خريطة العام الدراسى ليكون عدد الأيام الدراسية 170 يوما والسنة المقبلة هنحاول نوصل عدد الأيام لـ 180 يوماً لعدم انقطاع الطالب عن المدرسة فترة طويلة.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد على أن حينما أجرت الوزارة دراسة على تدريس الجيولوجيا لم نجد أى دولة تدرسها كمادة منفصلة فى المرحلة الثانوية وأيضا اللغة الأجنبية الثانية، موضحا: "أن الوزارة لم تكن تترك 3 مليون طالب يدرسون 32 مادة فى المرحلة الثانوية، ومن ثم تم إعادة هيكلة المرحلة الثانوية شهر أغسطس، أما البكالوريا المصرية المقرر تطبيقها العام المقبل تحتاج لحوار مجتمعى".

ويدرس طلاب شعبة العلمي علوم خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، هي (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء، كما يدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء، وبالنسبة للشعبة الأدبية، يدرس الطلاب مواد اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء.

