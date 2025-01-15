شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: طلاب الدنمارك واليابان يدرسون 11 شهرا فى السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الدنمارك يدرسون 11 شهرا في العام، وكذلك طلاب اليابان يدرسون 11 شهرا، وبعض الدول تدرس 212 يوما وانقطاع الطلاب عن المدارس لفترة طويلة ويؤثر على استيعابهم وتذكرهم.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة وضعت خريطة العام الدراسى ليكون عدد الأيام الدراسية 170 يوما والسنة المقبلة هنحاول نوصل عدد الأيام لـ 180 يوماً لعدم انقطاع الطالب عن المدرسة فترة طويلة.



وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد على أن حينما أجرت الوزارة دراسة على تدريس الجيولوجياةلم نجد أى دولة بتدرس الجيولوجيا كمادة منفصلة فى المرحلة الثانوية وأيضا اللغة الأجنبية الثانية، موضحا أن الوزارة لم تكن تترك 3 مليون طالب يدرسون 32 مادة فى المرحلة الثانوية ومن ثم تم إعادة هيكلة المرحلة الثانوية فى شهر أغسطس، أما البكالوريا المصرية المقرر تطبيقها العام المقبل تحتاج لحوار مجتمعى.

ويدرس طلاب شعبة العلمي علوم خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء، كما يدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء، وبالنسبة للشعبة الأدبية، يدرس الطلاب مواد اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء.

