شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء اتحاد العمال العرب يؤكدون الوقوف بجانب الحقوق المشروعة للدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد رؤساء الاتحادات النقابية العمالية العربية، اجتماعا فى القاهرة، بحضور عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، وعيد مرسال الأمين العام، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ستار دنبوس براك، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، حيث سلط الاجتماع الضوء على أهم القضايا المشتركة للحراك النقابي العمالي العربي وأبرز التحديات التي تواجههم داعين لتكاتف الجهود في إرساء قاعدة رصينة تهدف إلى مد جسور التعاون فيما بينهم بما يخدم المصالح العمالية العربية.

وتطرق الحاضرون إلى الوضع النقابي للأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وشكلت بعض الآراء والطروحات التي أسفرت عن الاجتماع وسيتم رفعها الى الامين العام لاتخاذ مايلزم بشأنها.

ومن المقرر أن يستضيف مجلس إدارة الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل، اليوم، الأربعاء، اجتماعات المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، الذي يضم في عضويته جميع الاتحادات والمنظمات النقابية بالدول العربية، وذلك لبحث أوجه القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم العمال العرب في ظل الظروف الراهنة والتشاور حول تطوير أنشطة الأمانة العامة والاتحادات المهنية التابعة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

وشدد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في اجتماعه برئاسة عبد المنعم الجمل علي وقوف جميع المنظمات والاتحادات العمالية العربية بجانب الحقوق المشروعة للدول العربية، وتقديم أوجه الدعم لهذا التوجه القومي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفى هذا التوجه، وافقت القيادات العمالية بالاجماع علي دعوة المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب للتشاور ومناقشة الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة، واستعرض قيادات اتحاد عمال مصر المواقف التاريخية التي قدمها العمال العرب عام 1956 بسبب العدوان الثلاثي علي مصر والتي بموجبها كرم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر مجلس الاتحاد العربي ومنحه أعلي وسام هو قلادة النيل أنذاك.