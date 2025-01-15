شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: اللى يعرف مدرسة فيها أكثر من 50 طالبا يبلغنى وأفضل تعليم بالقرى والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الكثافات انخفضت بنسبة كبيرة لأقل من 50 طالبا واللى يعرف مدرسة فيها أكثر من 50 طالبا يبلغنى، والطلبة رجعت المدرسة بنسبة 85% والمنظومة التعليمية تضم قرابة 25 مليون طالب وطالبة واكيد فى انضباط ولكن مش هيكون بنسبة 100% داخل الفصول وده محتاج تدريب للمعلمين ومتابعة من الوزارة والمديريات التعليمية والإدارات والمدارس .

وقال وزير التعليم إن أفضل عملية تعليمية فى القرى ثم المراكز ثم المدن.

وعقب الوزير خلال لقاءه مع الصحفيين، على وضع نماذج امتحانية متعددة بامتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول، قائلا: هناك معايير لوضع أسئلة الامتحانات وتصنيفها لقياس مستوى الطلاب، موضحا أن نسبة الحضور كانت فى المدارس 9% مما يعنى أن هناك مدارس كانت مغلق، متابعا: كانت هناك مشكلة كثافة الطالب كان بيدرس وسط 120 طالبا فى الفصل، كما كان يوجد عجز فى المدرسين، وهذا الوضع كان لا بد من وجود قرارات ومجهود غير عادى لتغييره وتعمل العمل على حله بخفض الكثافات، ولحل هذا الأمر تم عقد لقاءات مع قرابة 15 ألف مدير مدرسة ولقاءات مع مديرى المديريات التعليمية والإدارات، وتم وضع خطط مع المديريات ونجحت بنسبة 99%، وشهدت المدارس تخفيض فى الكثافات وعدك وجود عجز ومن ثم رجع الطلاب للمدارس، وتم وضع كراسات واجب وواجب مدرسى وتقييم أسبوعى ومفيش مدرسة ولا نظام تعليمى فى الدنيا بلا تقييمات وأعمال سنة، وهذه القرارات تم اتخاذها بعد قرارات من قبل المركز القومى للبحوث، وتم دراسة أهم النظم التعليمية فى 20 دولة.