شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد توقع اتفاقية مع شركة إيطالية لصيانة خطوط السكك الحديدية 25 سنة والان مع تفاصيل الخبر

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع اتفاقية إنشاء شركة جديدة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة سالشيف الإيطالية المتخصصة في مجال إنشاء وتجديدات وصيانة خطوط السكك الحديدية تحت مسمى (سالشيف تراك) وذلك بهدف تنفيذ أعمال الإنشاء والتجديدات والصيانة للسكك الحديدية وحضر مراسم التوقيع السفير /ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة



مراسم توقيع اتفاقية إنشاء شركة جديدة

ويأتى ذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لإستكمال تطوير منظومة السكك الحديدية والتي تشتمل على خمسة محاور يتضمن المحور الثاني منها تطوير السكة والبنية الاساسية وذلك لزيادة معدلات السلامة والأمان بكافة خطوط شبكة السكك الحديدية

ووقع كل من المهندس محمد عامر رئيس مجلس الإدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وفاليريانو سالسيتشا الرئيس التنفيذي للشركة وشادي أحمد الرئيس التنفيذي لشركة TLC (المشاركة في المشروع بنسبة 10%).

وصرح "الوزير" أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي في تنفيذ مختلف المشروعات وفي إطار خطة وزارة النقل للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة للوصول إلى أفضل سبل التطوير وتوطين أحدث سبل التكنولوجيا ونقل الخبرات وتدريب كوادر وزارة النقل وهيئاتها التابعة على أحدث نظم التكنولوجيا العالمية وتنفيذ المشروعات بالدقة والجودة العالية خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية والتي أصبحت واقعا ملموسا لجمهور الركاب.

وأضاف أن الشركة الجديدة ستقوم بالمشاركة فى تنفيذ أعمال تجديدات وانشاء خطوط السكك الحديدية المختلفة بإستخدام أحدث المعدات والماكينات العالمية حيث ستقوم شركة سالشيف بتوفير عدد من الماكينات والمعدات الحديثة بالإضافة إلى قطار لتجديدات السكك الحديدية وضمهما ضمن الأصول الثابتة ورأس مال الشركة الجديدة وذلك لرفع معدلات التنفيذ الخاصة بصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية وإنشاء الخطوط الجديدة لافتا إلى أنه من المستهدف أن تبدأ الشركة بتجديد 300 كم + 200 مفتاح بمعدل 100 كم + 70 مفتاح كحد أدنى سنوياً وتستمر اتفاقية الشراكة لمدة 25 سنة مما يعني أن تقوم بتجديد 2500 كم سكة و 1750 مفتاح بالإضافة إلى مشاركة الشركة الجديدة فى إنشاء الخطوط الجديدة والتى تقوم بها الهيئة وباقي قطاعات وزارة النقل وكذلك التوسع فى نطاق عملها ليشمل قيام الشركة بتنفيذ خطوط السكك الحديدية بافريقيا والشرق الاوسط .

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء أن أعمال التجديدات والصيانة للخطوط ستسهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب و تعظيم دور الهيئة القومية لسكك حديد مصر في نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية بما يساهم في تخفيف الأعباء على الطرق مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بالتزامن مع إنشاء الشركة الجديدة بتطوير شركات الوزارة العاملة في هذا المجال مثل ايرتراك وايجيفراي وتدعيمها بأحدث المعدات وكذلك تعظيم مشاركة شركات القطاع الخاص الوطنية العاملة في هذا المجال الخطوط الجديدة لتنفيذ مشروعات تجديد وصيانة الخطوط الحالية وإنشاء الخطوط الجديدة .

ومن جانبه، أكد فاليريانو سالسيتشا عن سعادتة بهذا التوقيع مؤكداً أنه سيتم استخدام أحدث المعدات والماكينات العالمية في هذا المشروع لتنفيذ كافة الأعمال بجودة عالية خاصة وان الشركة حريصة على نجاح هذا المشروع ليشكل نقطة انطلاقة كبيرة للتعاون المثمر مع هيئة السكك الحديدية المصرية.