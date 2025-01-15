شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لم نطرح نظام البكالوريا أثناء هيكلة الثانوية لاحتياج النظام لحوار والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوضع الذى كان قائما قبل التغييرات التى حدثت فى المرحلة الثانوية والتى بها 3 مليون طالب، فى شهر أغسطس الماضى كانت ضرورية، حيث تم دمج المواد لإتاحة الفرصة للمواد الدراسية الأساسية لشرحها بشكل متكامل، قائلا: سؤلت وقت إعادة هيكلة المرحلة الثانوية عن أن هذا الحل هو الأخير لتطوير الثانوية وكانت الإجابة لا، هناك تطوير مستمر فى المرحلة الثانوية، مضيفا أنه لم يطرح نظام البكالوريا المصرية فى الصيف وقت إعادة هيكلة المرحلة الثانوية لأن نظام البكالوريا المصرية يحتاج إلى حوار مجتمعى وتغيير تشريعى.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: أن الكثافة تعمل الوزارة على حلها منذ 30 سنة، والآن أصبحت الكثافة 50 طالبا، ألمانيا بتشتغل ب 47 طالبا فى الفصل ببعض الأماكن، موضحا أنه تم استحداث 98 ألف فصل بواقع 580 ألف فصل، وشهدت ال 10 سنوات الماضية بناء 150 ألف فصل دراسى بجانب استحداث 98 ألف فصل، قائلا: ما تم بنائها فى ل 10 سنوات من مدارس يمثل 35% من مدارس ولم يسبق فى أى دولة.