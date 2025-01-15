شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لا يوجد نظام تعليمى فى الدنيا بدون أعمال سنة والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قرابة 2 مليون طالب وطالبة بـ الشهادة الإعدادية يؤدون الامتحانات وقد تحدث بعض التجاوزات لكنها لن تؤثر على سير الامتحانات، مضيفا: عقدنا اجتماعا مع قرابة 3 آلاف رئيس لجنة بالشهادة الإعدادية لعقد امتحانات آمنة

يأتى ذلك فى إطار استعداد الوزارة لـ امتحانات الشهادة الإعدادية والتى سوف تبدأ الأسبوع المقبل.

وعقب وزير التربية والتعليم خلال لقاءه مع الصحفيين، على وضع نماذج امتحانية متعددة بامتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول، قائلا: "هناك معايير لوضع أسئلة الامتحانات وتصنيفها لقياس مستوى الطلاب، ونسبة الحضور كانت فى المدارس 9% مما يعنى أن هناك مدارس كانت مغلقة تقريبا".

متابعا: كانت هناك مشكلة كثافة الطالب كان بيدرس وسط 120 طالبا فى الفصل، كما كان يوجد عجز فى المدرسين، وهذا الوضع كان لا بد من وجود قرارات ومجهود غير عادى لتغييره، ولحل هذا الأمر تم عقد لقاءات مع قرابة 15 ألف مدير مدرسة ولقاءات مع مديرى المديريات التعليمية والإدارات، ووضع خطط مع المديريات ونجحت بنسبة 99%، وشهدت المدارس تخفيض فى الكثافات وعدم وجود عجز ومن ثم رجع الطلاب للمدارس، وتم وضع كراسات واجب مدرسى وتقييم أسبوعى ومفيش مدرسة ولا نظام تعليمى فى الدنيا بلا تقييمات وأعمال سنة، وهذه القرارات تم اتخاذها من قبل المركز القومى للبحوث، وبعد دراسة أهم النظم التعليمية فى 20 دولة.