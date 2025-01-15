شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع مشتقات البلازما: حققنا الإكتفاء الذاتى من الجلوبيولين المناعى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة نشوى نشأت مدير العمليات والتشغيل بالمشروع القومى لـ مشتقات البلازما، إن المشروع يهدف إلي تأمين وتوفير الأدوية الخاصة بمشتقات الدم وتحقيق الاكتفاء الذاتى.

وأضافت الدكتورة نشوى نشأت مدير العمليات والتشغيل بـ المشروع القومى لمشتقات البلازما، يهدف المشروع القومي لمشتقات البلازما إلى تصنيع أدوية هامة تستخدم لعلاج عشرات الأمراض الخطيرة والمزمنة، مؤكدة: أن المشروع يهدف إلي إنتاج 3 أنواع من المستحضرات الخاصة بمشتقات البلازما وهى الجلوبيولين المناعى وفاكتور 9 والألبومين .

وتابعت، تم تحقيق الإكتفاء الذاتى لأول مرة من الجلوبيولين المناعى وهو ما يعد اضافة قوية ومستمرين فى توفير المنتجات وقالت : هذه الأدوية نعتمد على استيرادها وهو ما يجعلها غير متوفرة بالإضافة إلى تكلفتها العالية ونستهدف تحقيق الإكتفاء الذاتى.

تشمل مراكز التبرع بالبلازما، 6 أكتوبر، المعادي، حلوان،كوبري القبة، مصر الجديدة، التل الكبير، الإسماعيلية، مدينة نصر، السويس، بورسعيد.