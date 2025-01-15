شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأوقاف تعلن عن ثلاث مناطق الأعلى تحصيلًا لإيرادات استثمار الوقف الخيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت هيئة الأوقاف المصرية تطورًا ملحوظًا في استثمار الوقف الخيري، ضمن جهود الدولة لرعاية الوقف والمحافظة عليه.

وأعلن أحمد عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، أن الهيئة تمكنت من تحقيق زيادة ملحوظة في إيرادات الوقف الخيري خلال النصف الأول من العام المالي 2024/ 2025م.

وبلغ إجمالي الإيرادات المحققة 1,566,144,378جنيهًا مصريًا، مسجلًا 127% من المستهدف لهذه الفترة، وبزيادة قدرها 31% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

عملت جميع مناطق الهيئة على تعظيم الإيرادات، وتمكنت ثلاث مناطق من تحقيق أعلى معدلات تحصيل خلال هذه الفترة، حيث تصدرت منطقة البحر الأحمر القائمة بتحقيق نسبة 544% من المستهدف، وبزيادة قدرها 21% عن نفس الفترة من العام السابق.

شهدت منطقة الأقصر تحسنًا ملحوظًا بتحقيق نسبة 186% من المستهدف، وبزيادة بلغت 15% عن الإيرادات المحققة في نفس الفترة من العام الماضي. تبعتها منطقة القليوبية التي سجلت نسبة 185% من المستهدف، مع زيادة قدرها 41% مقارنة بنفس المدة من العام السابق.

أكد أحمد عطية على استمرار المتابعة الدورية لجميع المناطق، مشددًا على أهمية تحقيق الربط القياسي للإيرادات والعمل على حفظ أموال الوقف وموارده.