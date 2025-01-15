شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لأعضاء نقابات المحامين الفرعية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار التعاون المثمر بين النيابة العامة ونقابة المحامين، يفتتح النائب العام المستشار محمد شوقي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، فعاليات دورة تدريبية للمحامين أعضاء نقابات المحامين الفرعية.

والمقرر انعقادها بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك بحضور لفيف من قادة النيابة العامة ونخبة من السادة المحامين.