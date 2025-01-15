شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزير الزراعة يلتقى بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة وهانى حجازى رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية والدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لـ حماية الأراضي والدكتور محمد القرش معاون الوزير والمشرف على الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص وزير الزراعة على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات وطلبات المزراعين والمواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات المرتبطة بالزراعة

أكد فاروق على أهمية اللقاءات الدورية مع النواب لأنهم حلقة الوصل بين الوزارة والمزراعين في دوائرهم والتعبير عن مطالبهم سواء الخاصة أو ذات النفع العام

ووجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانبهم لخدمة المزارعين وكذلك مشروعات النفع العام

مع تكليف إدارة الإتصال السياسي والشؤون البرلمانية بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي النواب.

أكد وزير أن مكتبه مفتوح أمام النواب مشيدا بالتعاون المثمر مع البرلمان ونواب لتلبية طلبات المواطنين وخدمة القطاع الزراعي.

