رئيس الوزراء يفتتح اليوم خطوط تجميع سيارات "جيلى" فى مصر

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يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، خطوط تجميع سيارات "جيلى" فى مصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد التقي أمس ، سونج جيم، رئيس شركة جيلي العالمية للسيارات، ونائب رئيس "مجموعة جيلي أوتو القابضة"، لاستعراض خطة الشركة لتصنيع السيارات في مصر خلال المرحلة المقبلة من خلال الشراكة مع شركة "أوتو موبيليتي".

أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى أن يكون المصنع الجديد خطوة مُهمة للشركة نحو إقامة ما تطمح إليه من إقامة مركز رئيسي لها في مصر يُغطي، ليس فقط السوق المحلية، بل منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا أنه مُستعد لتقديم كل الدعم المُمكن لإنشاء هذا المركز الإقليمي لخدمة المنطقة بالكامل، فى إطار المحفزات التى رصدتها الحكومة لدعم هذه الصناعة.