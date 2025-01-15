شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح الطرق المغلقة بعد انتهاء الشبورة المائية والان مع تفاصيل الخبر

قررت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الأربعاء إعادة فتح عدد من الطرق الرئيسية أمام قائدي السيارات بعد انقشاع الشبورة المائية واتضاح الرؤية.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارا من الخدمات الميدانية بوجود شبورة مائية تعوق مستوى الرؤية أمام قائدى السيارات وأمر مساعد وزير الداخلية للمرور بإغلاق الطرق لحين تحسين الأحوال الجوية منها طريق إسكندرية الصحراوي، طريق الإسماعيلية، محور روض الفرج.

وفى وقت لاحق ، ورد إخطاراً من الخدمات الميدانية بتحسن الأحوال الجوية واتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات .



