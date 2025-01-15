شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب وانخفاض الرؤية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-1-2025، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد، من شبورة كثيفة على الطرق تصل لحد الضباب.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس كما يلى:

استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء .

طقس مأئل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

الطقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء.

الطقس يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 26 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.