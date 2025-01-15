شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 3 طرق رئيسية بسبب الشبورة الكثيفة منعًا للحوادث والان مع تفاصيل الخبر

قررت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، غلق عددٍ من الطرق الرئيسية أمام قائدى السيارات بسبب الشبورة المائية.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارًا من الخدمات الميدانية بوجود شبورة مائية تعيق مستوى الرؤية أمام قائدى السيارات، وأمر مساعد وزير الداخلية للمرور بإغلاق الطرق لحين تحسين الأحوال الجوية، وهى طرق: الإسكندرية الصحراوى، وطريق الإسماعيلية، ومحور روض الفرج.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.



