شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد نقابات العمال العرب يجتمع اليوم بالقاهرة لبحث عدد من القضايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل، اليوم، الأربعاء، اجتماعات المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والذي يضم في عضويته جميع الاتحادات والمنظمات النقابية بالدول العربية، وذلك لبحث أوجه القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم العمال العرب في ظل الظروف الراهنة، والتشاور حول تطوير أنشطة الأمانة العامة والاتحادات المهنية التابعة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

وشدد مجلس إدارة الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، في اجتماعه برئاسة عبد المنعم الجمل علي وقوف جميع المنظمات والاتحادات العمالية العربية بجانب الحقوق المشروعة للدول العربية، وتقديم أوجه الدعم لهذا التوجه القومي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفى هذا التوجه، وافقت القيادات العمالية بالاجماع علي دعوة المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب للتشاور ومناقشة الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة، واستعرض قيادات اتحاد عمال مصر المواقف التاريخية التي قدمها العمال العرب عام 1956 بسبب العدوان الثلاثي علي مصر والتي بموجبها كرم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر مجلس الاتحاد العربي ومنحه أعلي وسام هو قلادة النيل أنذاك.