شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية صوم يونان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

بعد احتفالات عيد الميلاد المجيد، يبحث كثير من الأقباط عن معرفة موعد بدء صوم يونان للعام الجديد 2025، إذ تحيي الكنيسة خلال هذه الفترة قصة يونان النبي، وتطلق أكثر من قداس خلال اليوم لمشاركة أكبر قدر من شعب الكنيسة.

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم يونان الاثنين 10 فبراير، ويستمر لمدة 3 أيام حتى الأربعاء 12 فبراير، وينتهي بفصح يونان يوم الخميس الموافق 13 فبراير، إذ يعتبر صوم يونان هو الصوم الأول في السنة الجديدة بعد بدء صوم الميلاد في العام السابق واستمراره في العام الجديد.

جدير بالذكر أن صوم يونان يسبق عادة الصوم الكبير بـ15 يومًا، ويعرف بـ (فصح يونان) وهو اصطلاح كنسي فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد الذي يطلق عليه أيضا (عيد الفصح) ما يدل علي أن الكنيسة تنظر إلي قصة يونان علي أنها رمز لقصة المسيح، فالفصح كلمة عبرانية معناها (العبور).

يعتبر صوم يونان في حكم أصوام المرتبة الأولي، فيصام انقطاعيًا صومًا نسكيًا إلي ساعة متأخرة، ولا يأكلون فيه السمك، مثله في ذلك مثل الصوم الأربعيني، والأربعاء والجمعة وأسبوع الآلام، وبرمون عيديّ الميلاد والغطاس المجيدين.