شكرا لقرائتكم خبر عن الفاصوليا تتصدر قائمة الصادرات الزراعية من الخضروات خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير رسمي لـ الحجر الزراعى المصرى، أن الفاصوليا الطازجة والجافة تصدرت قائمة الخضروات التي تم تصديرها خلال الأسبوع الماضي بواقع 9 آلاف طن، تليها خضروات بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم الطماطم بإجمالى 7 آلاف طن، وبلغ إجمالى عدد أصناف الخضروات المصدرة 62 صنفا بنحو 47 ألف طن.

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تحكم الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد ‏والمعايير الدولية مع تعظيم دور الحجر الزراعى في تطوير منظومة التصدير وإتباع ‏أنظمة حديثة فى التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع محل التصدير، كما تم حوكمة إجراءات التصدير من خلال منظومة التكويد والتتبع الجديدة لـ 11 محصولا.

وأضاف فى تصريحات سابقة، أن وزارة الزراعة لا تدخر جهداً من أجل تحقيق المزيد من التقدم في تحسين نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائى للشعب المصرى، والعمل على زيادة الصادرات الزراعية وإنفاذها للأسواق الخارجية دعماً للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تنفيذ وتطوير مسارات العمل لدعم المجالات التي تؤدي إلى المزيد من التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة.

وجدير بالذكر أنه من أهم الصادرات الزراعية المصرية "الموالح – البطاطس – البصل الطازج – العنب – الفاصوليا – البطاطا – المانجو – الفراولة – الرومان" ، وتم إنشاء منصة مصرية قومية برعاية الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص للتسويق الدولي للمنتجات الزراعية المصرية وتشجيع جميع المصدرين لعرض منتجاتهم من خلالها لتكون بمثابة معرض دائم للصادرات الزراعية المصرية وبالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة.