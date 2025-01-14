شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى بيروت يهنئ نواف سلام بعد تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتصل السفير علاء موسى، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان، اليوم الثلاثاء، بالدكتور نواف سلام حيث هنأه بثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب اللبناني وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعرب سفير مصر لدى لبنان عن تمنياته للرئيس المكلف بالتوفيق في مهامه، مؤكدا على دعم مصر الكامل لاستقرار لبنان الشقيق وأمنه وازدهاره.

ويبدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، الأربعاء، إجراء الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب، في إطار مساعيه لتشكيل الحكومة الجديدة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزاف عون كلَّف سلام بتشكيل الحكومة بعد انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة.

وحصل سلام على تأييد 84 صوتاً مقابل 9 أصوات لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حين لم يُسم 35 نائباً أي أحد خلال المشاورات التي جرت الاثنين.