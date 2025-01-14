شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تتيح تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025 ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوى العام الدخول على الرابط التالى لتسجيل الاستمارة الإلكترونية https://moe-register.emis.gov.eg/

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2025 تنطلق 14 يونيو المقبل، وحددت المديريات التعليمية والإدارات والمدارس الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025، حيث يتم تسليمها مع الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة : الاستمارة الأصل وصور منها و4 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب وشهادة ميلاد حديثة وإيصال المصروفات وصورة منه وإيصال التابلت وصورة منه وإيصال الاستمارة ( رسوم دخول الامتحان ) وصورة منه وصورة بطاقة ولى الأمر مكتوب عليها رقم تليفون ولى الأمر و إيصال إعادة قيد لمن تجاوز نسب الغياب المقررة قانوناً وطابع فئة (10) جنيه باسم دعم وتنمية المشروعات، بالإضافة إلى رسم التقدم للامتحانات وهو 210 جنيها للمتقدمين من الطلاب للمرة الأولى والثانية و410 للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة حيث أن القانون يمنح الطالب أحقية التقدم لامتحانات الثانوية العامة 4 مرات أو 4 سنوات.