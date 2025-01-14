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بالأسماء.. قرار جمهورى بإعادة تشكيل المجلس الاستشارى لعلماء وخبراء مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الثلاثاء، 14 يناير 2025 08:41 م

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 5 لسنة 2025، بإعادة تشكيل المجلس الاستشارى لعلماء وخبراء مصر.‏‎

ووفقًا لنص المادة الأولى: يعاد تشكيل «المجلس الاستشارى لعلماء وخبراء مصر» من العلماء والخبراء الآتيين:

لجنة المشروعات:

‏‎المهندس هانى حلمى عازر السعد.

 الدكتور / محمد سعد كامل محمد. 

الدكتور / حسن شفيق حسن عبدالله.

 الدكتور / عمرو على عبدالرحمن على.

‏‎لجنة الصحة: 

الدكتور / مجدى حبيب يعقوب.

 الدكتور / كريم محمد أحمد أبوالمجد. 

الدكتور / باسم صلاح صالح وديع صالح.

‏‎

لجنة التعليم والتعليم الفنى والثقافة والبحث العلمي: 

‏‎ الدكتورة ميرفت أبو بكر سيد أحمد. 

‏‎ الدكتورة حنان محمد كمال حسن خليفة. 

‏‎ الدكتور محمود أحمد شوقى المتيني. 

‏‎الدكتور محمد حسام الدين السيد السيد حجازي.

‏‎

لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي:

 المهندس / رفيق الفونس جبران. 

الدكتورة ريم محمد رضا بهجت عبدالمتعال.

‏‎

لجنة الاقتصاد: 

الدكتورة ضحى منير عبدالحميد يوسف.

صلاح سالم حسني. 

الدكتور أحمد محمود أحمد جلال.


‏‎

لجنة الطاقة والتعدين: 

الدكتور هانی صبرى متري. 

الدكتور هشام رمضان على ناصف.

‏‎

لجنة الزراعة والموارد المائية:

 الدكتور / صلاح أحمد محمد سليمان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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