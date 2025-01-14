شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قرار جمهورى بإعادة تشكيل المجلس الاستشارى لعلماء وخبراء مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالثلاثاء، 14 يناير 2025 08:41 م
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 5 لسنة 2025، بإعادة تشكيل المجلس الاستشارى لعلماء وخبراء مصر.ووفقًا لنص المادة الأولى: يعاد تشكيل «المجلس الاستشارى لعلماء وخبراء مصر» من العلماء والخبراء الآتيين:
لجنة المشروعات:
المهندس هانى حلمى عازر السعد.
الدكتور / محمد سعد كامل محمد.
الدكتور / حسن شفيق حسن عبدالله.
الدكتور / عمرو على عبدالرحمن على.لجنة الصحة:
الدكتور / مجدى حبيب يعقوب.
الدكتور / كريم محمد أحمد أبوالمجد.
الدكتور / باسم صلاح صالح وديع صالح.
لجنة التعليم والتعليم الفنى والثقافة والبحث العلمي:
الدكتورة ميرفت أبو بكر سيد أحمد.
الدكتورة حنان محمد كمال حسن خليفة.
الدكتور محمود أحمد شوقى المتيني.
الدكتور محمد حسام الدين السيد السيد حجازي.
لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي:
المهندس / رفيق الفونس جبران.
الدكتورة ريم محمد رضا بهجت عبدالمتعال.
لجنة الاقتصاد:
الدكتورة ضحى منير عبدالحميد يوسف.
صلاح سالم حسني.
الدكتور أحمد محمود أحمد جلال.
لجنة الطاقة والتعدين:
الدكتور هانی صبرى متري.
الدكتور هشام رمضان على ناصف.
لجنة الزراعة والموارد المائية:
الدكتور / صلاح أحمد محمد سليمان.
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