شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: الهيئة توصلت لإنتاج قطع الغيار لتوفير العملة الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

أجرى المهندس محمد عامر - رئيس مجلس الإدارة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، زيارة ميدانية لمنطقة ورشة الفرز بالقاهرة، كما عقد ندوة لتوعية العاملين بالورش وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 14 / 1 / 2025، يرافقه بعض من نوابه، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، وبحضور عدد من قيادات الهيئة وأعضاء المكتب التنفيذى للنقابة العامة.

وأكد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة فى كلمته أن ورش الفرز بالقاهرة تعد مفخرة للعاملين حيث أنها تعتبر القلب الذى يضخ القطارات لكافة الخطوط على مستوى الجمهورية مشيرًا إلى ما يحدث فى الهيئة من تطوير وتحديث فى كافة القطاعات وبخاصة الجرارات والعربات وأن ذلك يحتاج إلى مزيد من الجهد والاجتهاد حتى تستمر مسيرة التطوير والرقى والتقدم الذى نسير فيه بخطوات منتظمة، كما أشار أنه لا بد من مقاومة كل من يقوم بأفعال خاطئة تؤدى إلى الإساءة للعاملين بالهيئة.

وأكد الدكتور محمد حسين - نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية فى كلمته على أهمية العنصر البشرى ودوره فى عملية التطوير والتحديث فى الهيئة مشيرًا إلى أن الاهتمام بالعنصر البشرى وتطويره والارتقاء به فنيا ومهنيا وسلوكيا وطبيا.

ومن جانبه أكد هشام عبدالواحد – نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية على أن السكة الحديد تفخر كونها أفضل مؤسسة اقتصادية فى مصر داعيًا الله عز وجل أن يحفظ الوطن شعب وأرض ومؤسسات، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بنقل مليون و200 ألف راكب يوميا وذلك نتيجة التطوير بالهيئة الذى لم يحدث من 50 عاما حيث تم إنشاء محطات وورش وخطوط جديدة وكل ذلك يدعو إلى الفخر ولم يكن يحدث كل ذلك إلا بالجهد والفكر ودعم من الفريق كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فهو قائد للمنظومة صاحب الفضل فى كل ما يحدث من تطوير للجرارات والعربات والورش والمحطات بالإضافة إلى العنصر البشرى ونتيجة القيادة الحكيمة لسياسة وزارة النقل.

وأضاف أن الهيئة توصلت إلى إنتاج بعض قطع الغيار من أجل توفير العملة الصعبة رغم الظروف الصعبة المحيطة مشيرًا إلى أننا ننعم بالعديد من النعم أبرزها نعمة الأمن والأمان مؤكدًا أن عملية التطوير فى مؤسسات الدولة كانت تتم بسرعة الصاروخ خلال عامى 2019 و2020 إلا أن الأزمات التى تلاحقت خلال هذه الآونة من عدوى كوورنا وحرب أوكرانيا وروسيا والأوضاع فى الدول المحيطة، ووقوف الدولة المصرية بجانب الفلسطينيين حيث ظلت مصر صامدة باعتبارها درة العالم العربى والاسلامى ولأنها تمتلك جيش عظيم جميعنا خلفه تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما أكد أن الهيئة لا تدخر جهدا فى توفير كافة النفقات المالية، التى تعود على العاملين والوفاء بمستحقاتهم المالية، والعمل على تحفيزهم وتقدير مجهوداتهم التى يبذلونها من أجل هيئتهم وإعادة تشغيل المصانع كل هذا يدعو إلى التفاؤل .

وفى ختام اللقاء استمع رئيس الهيئة والحضور إلى عدد من العاملين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم البناءة مؤكدين على تضافر جميع جهود العاملين بالهيئة من قيادات ومهندسين وفنيين وجميع طوائف التشغيل من أجل رفعة الهيئة وتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب.

وفى ختام الزيارة تفقد رئيس الهيئة ورش عمرة الجرارات والمرور على مزلقان البلدية الموجود قبل مدخل الورشة من الجهة القبلية واستمع إلى بعض الأمور الخاصة بالعمل على المزلقان وأوصى بضرورة إخطار الشركة المنفذة لأعمال تطوير المزلقان بسرعة الانتهاء من تطوير المزلقان.