شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: أمريكا ومصر وقطر يعملون على مقترح نهائى لوقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، إن قدرات حماس العسكرية وقدرتها على حكم قطاع غزة تقوضت بعد 7 أكتوبر.

وأضاف خلال كلمته أمام "مجلس الأطلسى" حول مستقبل الشرق الأوسط، أن ميزان القوة في الشرق الأوسط يتغير بوتيرة سريعة لا وجود لحماس فيه، موضحا: "المدنيون في قطاع غزة يعانون من الحرب وعالقون في نزاع لا علاقة لهم به".

وذكر أن الرئيس بايدن اتخذ خطوات لمنع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، مضيفا أن أمور كثيرة تغيرت في الشرق الأوسط لكن لا تزال الأوضاع خطيرة.

واستطرد: "غزة لن تحكم مرة أخرى من قبل حركة حماس، ونهدف إلى صياغة واقع جديد في منطقة الشرق الأوسط"، مؤكدا أنه لن يكون تهجير إجباري للفلسطينيين لأي مكان ونعمل مع شركائنا في المنطقة لدفع عملية السلام".

وواصل: "الولايات المتحدة ومصر وقطر عملوا على مقترح نهائى لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والكرة الآن في ملعب حماس"، مردفا "بإمكاننا أن نصل إلى اتفاق في غزة خلال الأيام الأخيرة للإدارة الأمريكية أو بعد 20 يناير استنادا على الخطة التى أعلنها بايدن".

وأشار إلى أن إسرائيل هاجمت دفاعات جوية في إيران التي أصبحت أضعف وفقدت وكلائها مثل النظام السوري وحزب الله، مضيفا أن قوات حزب الله تراجعت إلى شمال نهر الليطاني وإيران فقدت القدرة على إمداد الحزب بالأسلحة، لافتا إلى أن حزب الله أصبح ذكرى وقدراته في لبنان تراجعت ولم يستطع حماية بشار الأسد.