شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو لعائلات الرهائن: الصفقة مسألة باتت تتعلق بأيام أو ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن نتنياهو خلال لقائه ممثلين عن عائلات الرهائن إن مسألة الصفقة تتعلق بأيام أو ساعات.

وقال إعلام إسرائيلي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، يعقد مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية الليلة لبحث صفقة التبادل، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وذكر إعلام إسرائيلي، أن المشاورات سيشارك فيها الوفد المفاوض الإسرائيلي الموجود في قطر.