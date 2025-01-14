شكرا لقرائتكم خبر عن مصر السند.. توزيع مساعدات غذائية على العائلات النازحة بمخيمات غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار دورها للوقوف بجوار الشعب الفلسطيني وتخفيف المعاناة عنهم، أهدت جمهورية مصر العربية، مساعدات غذائية، لأهالي غزة.

واستعرض تقرير بالفيديو، القيام بتوزيع طرود غذائية على العائلات النازحة في مخيمات غزة، والتي لاقت ثناءً من الأهالي.

وقالت طفلة من غزة: "تحية لمصر، وبحبها كتير، ونفسي أروح أتعالج"، بينما قال أحد أبناء غزة: "في ظل المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني النازح في قطاع غزة، وفي ظل الشتات، نشكر الإخوة الأشقاء، إخوة الجار والجوار، الإخوة المصريين، ونشكر الشعب المصري وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذا العطاء ومزيدا منه، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير".

وتابعت طفلة أخرى: "نشكر أهلنا وإخوانا في مصر، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي"، وتابع آخر: "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشكر اللجنة القائمة على هذا المشروع، وأهلا بكم".