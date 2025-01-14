شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: نتنياهو يعقد مشاورات مع الأجهزة الأمنية لبحث صفقة التبادل والان مع تفاصيل الخبر

قال إعلام إسرائيلي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، يعقد مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية الليلة لبحث صفقة التبادل، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وذكر إعلام إسرائيلي، أن المشاورات سيشارك فيها الوفد المفاوض الإسرائيلي الموجود في قطر.