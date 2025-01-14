شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الأجتماع الأسبوعى الدورى مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والأجتماعات الدورية، بحضور كل من اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، واحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، واحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.



لقاء الدكتور شريف فاروق وزير التموين مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات السادة المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.



جانب من لقاء وزير التموين مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

ووجه الوزير علي الفور إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي النواب.