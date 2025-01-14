شكرا لقرائتكم خبر عن "التنظيم والإدارة" يكشف شروط ومواعيد التقديم لمسابقة 22 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

قالت نسمة الخطيب المستشار الإعلامى لـ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز أعلن عن مسابقة لشغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، ونشر تفاصيل التقديم للمسابقة عبر موقع الجهاز، موضحة أن الشروط أن يكون مصري الجنسية حسن السير والسمعة ولم يحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية أو تم فصله بقرار تأديبي، والسن حتى 40 سنة، والتقدير بدءا من مقبول.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه يتم إتاحة الفرصة لأي مواطن مصري حصل على شهادة تناسب الوظيفة، موضحة أن الامتحان الإلكتروني له شروط منها تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة والعدالة.

وذكرت أن التقديم من 29 يناير وحتى 12 فبراير، وبعد غلق باب التقديم يتم تدقيق المستندات وبعدها يتم الإعلان عن موعد الامتحان عبر الصفحة الرسمية للجهاز، ويتم وضع كود الطلب لمعرفة موقفهم، مؤكدة أن من تتوفر فيه الشروط يتم إخطاره بموعد الامتحان في مركز الإدارة العامة التابع للجهاز في منطقة صلاح سالم.