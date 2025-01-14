شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: لا يمكن إجبار إسرائيل على قبول دولة فلسطينية تحكمها حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه لا يمكن لأحد أن يجبر إسرائيل على قبول دولة فلسطينية تحكمها حماس أو أى منظمة أخرى متطرفة، بحسب وصفه.

وأضاف خلال كلمته أمام "مجلس الأطلسى" حول مستقبل الشرق الأوسط، أن الاتفاق الجديد لا يجب أن يؤثر على أمن إسرائيل ولا على مكانتها، موضحا: "سنسلم خطتنا لأوضاع غزة في اليوم التالي للحرب إلى إدارة ترمب للمضي قدما فيها".