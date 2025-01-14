شكرا لقرائتكم خبر عن تصل للضباب.. تحذير عاجل من حالة الطقس غدا الأربعاء 15 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس غدا والتى تظهر وجود شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويسود، غدًا الأربعاء 15 يناير 2025، استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وطقس مأئل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 26 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.