شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القراء تناشد المسلمانى: لكل قارئ عشاقه فلا تحرم العالم من قوة مصر الناعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد الساعاتى مستشار نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر بيانا للنقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء الذى يناشد فيه الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الإعلامى أحمد المسلمانى بإعادة خريطة القراء كما كانت وعدم استبعاد أحد من قراء القراء الذين تم استبعادهم لأن هولاء القراء هم من قامت الإذاعة عل أكتافهم وأثروا دولة التلاوة بأصواتهم العذبة ولهم جمهورهم الذى ينتظر تلاوتهم فى خريطة الإذاعة بمصر وخارجها.



وأكد الشيخ حشاد (نقيب القراء) أن استبعاد هؤلاء القراء يوثر سلبًا على دولة التلاوة والتى هى القوة الناعمة لمصر فى العالم أجمع وليس لأحد مصلحة فى استبعادهم غير حرمان العالم من سماعهم وهذا غير وارد فى مصر التى أثرت العالم أجمع بقرائها الإعلام الذين نشروا القرآن الكريم مجودا ومرتلا فى أنحاء العالم.



واختتم نقيب القراء: والنقابة إذ تناشدكم بما عهدناه فى سيادتكم من حب وإخلاص للوطن بالبقاء على هذه النخبة الطيبة من القراء حفاظا على دولة التلاوة المصرية.