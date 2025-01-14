شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره بجمهورية بوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً مع فينيو بوتالى، وزير خارجية جمهورية بوتسوانا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة التنسيق في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

قدم بدر عبد العاطي التهنئة لنظيره البوتسواني على توليه منصب وزير الخارجية وعلى نجاح بلاده في إتمام الانتخابات العامة الأخيرة في شهر أكتوبر الماضي، مشيداً باستقرار العملية الديمقراطية في بوتسوانا، متمنياً كل النجاح والازدهار للشعب البوتسواني.

كما أكد وزير الخارجية حرص مصر على تعزيز العلاقات مع بوتسوانا في شتى المجالات، وخاصة في المجالات الاقتصادية من خلال توثيق العلاقات بين مجتمع الأعمال في البلدين، وإتاحة المزيد من الفرص التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للكوادر البوتسوانية، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التعاون مع تجمع "السادك"، حيث تستضيف بوتسوانا سكرتارية التجمع، ودراسة إمكانية أن تكون مصر شريكاً للتنمية لدول التجمع.

ناقش الجانبان القضايا الإقليمية المطروحة على الساحة الأفريقية، حيث أكدا على أهمية تكثيف الجهود لدعم الاستقرار والتنمية في القارة، وتعزيز العمل الأفريقي المشترك. كما شددا على ضرورة مواصلة التنسيق في المحافل الدولية لضمان تعزيز المصالح الأفريقية واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة وتبادل التأييد في المناصب الدولية التي تمثل أولوية للجانبين.